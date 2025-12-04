Иван Кочев се включва в тренировките на Милево, разпуска тима на 9 декември

© Футболистите на Марица (Милево) остават в тренировъчен режим до 9 декември въпреки края на есенния полусезон в Югоизточната Трета лига.



Тимът ще направи няколко занимания, като последното ще бъде именно на 9-и, след което ще последва закриване на годината.



Наставникът Иван Кочев ще заложи на по-леки и разтоварващи тренировки преди да пусне играчите в заслужена почивка.



"Ще има повече настроение, дори и аз смятам да се включа в някои от игрите между момчетата. Нека завършим с повече усмивки годината“, коментира треньорът пред официалния сайт на клуба.



Марица (Милево) ще зимува на 4 място във временното класиране, само на 1 точка от третия Левски (Карлово).