Спортните новини:
Манол Георгиев: Не е вярно твърдението на ФК Раковски, че техен футболист влезе в болница заради лошия терен
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:02Коментари (0)0
Треньорът на Асеновец (Асеновград) Манол Георгиев направи интересен коментар след края на мача срещу Раковски, койтобе спечелен от неговия тим с 1:0. Двубоят от 11-ия кръг на Трета лига - Югоизточна група се игра в Асеновград.

"Победата ни е напълно заслужена. Вкарахме ранен гол, а още до края на първото полувреме пропуснахме не едно и две положения. В целия мач може би чистите ни ситуации бяха над 10“, заяви Манол Георгиев.

"Разбира се, гостите също имаха положения, удариха греда, но ние също имахме две греди – едната на Атанас Зехиров от малкото наказателно поле. В последните минути отново имаха възможност, но спечелихме. Защото, както ние можеше да вкараме някое от другите ни положения, така и Раковски можеше да ни изравни накрая“, добави още наставникът пред официалния клубен сайт.

"Видях, че от Раковски пишат, че заради лошия терен един от играчите им е получил контузия и бе откаран в болница с линейка. Ситуацията стана близо до нас и видяхме какво се случи. Той получи пас от съотборник, протегна се на шпагат, за да спре топката, но я настъпи и топката удължи шпагата му. Чу се лош звук от крака му – наистина неприятен момент, но в случая не беше заради терена“, завърши Манол Георгиев.
07.10.2025
06.10.2025
03.10.2025
29.09.2025
25.09.2025
18.09.2025
