© Бившият футболист на Локомотив Пловдив и участник в "Игри на волята" Благомир Мастагарков по чудо се размина от тежка контузия. Това стана по време на люто дерби от "А" Областна група - Пазарджик. В момента Мастагарков играе за отбора на Брацигово, който завърши 1:1 срещу Лесичово в дербито на 12-ия кръг.



Двата отбора са единствените без загуба до момента, като Лесичово има преднина на върха от 2 точки пред Брацигово.



"Наистина съм благодарен , че се отървах с минимални щети! За мен това бе пародия на съдийство и трябва да се дава гласност на подобни действия. Нарушението срещу мен беше буквално с двата крака, без да се гледа къде се намира топката. Направо опит да ми счупи крака. Аз играя футбол от 7-годишен, а в момента съм на 33. Такова съдийство през цялата ми кариера аз никога не съм виждал", заяви пред Plovdiv24.bg Благомир Мастагарков.



"То това не беше съдийство, а рефер само за единия отбор - да може да ги предпазва да не загубят. Клане! Във всяка една ситуация се подпираше другия отбор. Просто ти се отщява да играеш! Искаме да има промяна и футболът да върви нагоре. как да стане, като дори на ниво "А" регионална група съдийството е подкупно", допълни още нападателят.



От ръководството на ФК Брацигово излязоха с гневна позиция срещу съдийството на Деян Георгиев, като показаха и скандални кадри.



Ето какво заявяват от ФК Брацигово:



Съдийският терор продължава!



Отново и отново се опитват да откъснат главата на Брацигово – точно както през миналия шампионски сезон. Деян Георгиев и компания за втора поредна година се превръщат в основната пречка пред отбора, появявайки се неизменно в най-важните мачове, за да лишат тима от честна игра и заслужени точки.



Последният пример? Дербито в Брацигово срещу Лесичово, завършило 1:1, но оставило след себе си буря от скандали. Гостите изравниха в 95-ата минута след фаул, който дори най-благосклонните към съдийството определиха като "много спорен“. Но това беше само върхът на айсберга.



През целия мач бяха спестени безброй картони за груби влизания срещу футболистите на Брацигово – нарушения, които в нормална среща водят до директни предупреждения или дори изгонване. А за капак – две дузпи, толкова очевидни, че дори привържениците на Лесичово избягваха да ги коментират:



• Първата – истинска волейболна блокада с две ръце в наказателното поле.



• Втората – грубо влизане в краката срещу Благомир Мастагарков, при което съдията сякаш погледна на другата страна.



И въпреки всичко това, Брацигово е обвинявано, че искало "външни съдии“, а не разчитало на местните. Но как да разчитат, когато всяко дерби завършва с ощетяване, а решенията на терена често изглеждат предварително начертани?



Миналата година беше същото: борба на два фронта – срещу отборите и срещу съдиите. Дори и тогава имаше опит на "сурдинка“ да се пренапише шампионата, но Брацигово обърка чуждите планове.



И точно тук идва най-показателният момент: само година по-късно шефът на съдиите Цанко Миндалов – същият човек, който миналия сезон беше делегат на Деян Георгиев в мача, в който Брацигово бе жестоко ощетено – отново се оказва в центъра на вниманието. Тогава се е наложило той лично да влиза в съблекалнята на противников отбор, който бе в битката с Брацигово за първото място, за да се извинява, че Брацигово е вкарало напълно редовен гол, а през второто полувреме свирката е била напълно обърната срещу нашия тим.



И сега, една година по-късно, ние от ръководството на Брацигово имаме един много прост въпрос: каква оценка ще даде Цанко Миндалов на Деян Георгиев след дербито с Лесичово, след като изгледа мача на живо, а след последния съдийски сигнал се наложи лично да съпровожда съдийската бригада до съблекалнята?



Сега сценарият се повтаря. Но този път брациговци отказват да мълчат. Искането за съдии от София не е каприз – това е единственият начин да се гарантира, че дербитата ще бъдат ръководени от хора, които или могат, или не се страхуват да отсъждат честно.



Брацигово е живо, Брацигово е будно, и Брацигово вече няма да търпи да бъде ощетявано. Битката тепърва започва.



Гледайте въпросните кадри в прикаченото видео!



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.