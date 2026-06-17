Голмайсторът на Марица (Пловдив) и Трета лига - Югоизточна група - Олджай Алиев, вече е със статут на професионалист. Нападателят осъществи трансфер в тима на Монтана и от новия сезон ще играе във Втора професионална лига. Алиев вече подписа договор с новия си клуб.

Той е дългогодишен състезател на Марица, като има и предишен опит в професионалния футбол. Алиев е неколкократен голмайстор на "жълто-сините", включително през отминалия сезон. Той бе част от маричани 6 сезона (с прекъсване), изиграл е над 150 мача и е отбелязал над 80 гола.

Нападателят има на сметката си 26 гола и 9 асистенции в изиграните 39 срещи през сезон 2025/2026. Той бе сред най-важните фигури в състава на тима от северен Пловдив.

Олджай Алиев е пореден футболист на Марица, който с изявите си привлича вниманието на отбори със професионален статут, което е още едно доказателство за перспективата, която клубът предоставя. Искрено желаем на Олджай Алиев здраве, много футболни победи и много успехи, заявиха от ПФК Марица по повод трансфера на доскорошния си футболист.