Финансовият благодетел на ПФК Марица Пловдив Владимир Темелков очевидно се е отказал да дава повече пари за "жълто-синия" клуб. Отборът е оставен без финансиране за предстоящия нов сезон и е пред разпад. От клуба излязоха с доста притеснително официално съобщение, в което признават, че ако не бъде осигурен бюджет в най-скоро време, отборът няма как да започне първенството в Трета лига - Югоизточна група.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на ПФК Марица:

Няколко месеца преди навършването на 105 години от основаването на "Марица“, ръководството на клуба призовава пловдивския бизнес, както и хората, които обичат футбола, за помощ. Въпреки усилията на ръководството, към момента за представителният тим няма осигурено финансиране за предстоящия сезон, а ако бюджетът не бъде попълнен в най-скоро време отборът няма как да участва в първенството.

Дълбоко вярваме, че има хора, които смятат, че спортът има важна роля във възпитанието и развитието на бъдещите поколения! "Марица“ е един от символите на Пловдив, а клубът е дал път на изключително много футболисти, с които пловдивчани се гордеят. Сбъднали сме хиляди момчешки мечти!

Повярвайте в нашата кауза и бъдете част от нея! Нека да продължим да се борим заедно за по-доброто бъдеще! Ще бъдем изключително благодарни на помощ от всякакво естество – спонсорство, финансова подкрепа, реклама на вашия бизнес, материална и техническа помощ или друг вид партньорство.

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