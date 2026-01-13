ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (7) | Вчера (14)
Гигант (Съединение): Привлякохме един от най-големите таланти на Марица
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:29Коментари (0)21
©
Третодивизионният Гигант (Съединение) се похвали с още едно ново попълнение. В отбора пристигна един от най-големите таланти на Марица (Пловдив) - Наско Христев.

Той е роден 2006 година и играе като полузащитник. Прави дебют за мъжкия отбор на Марица във Втора лига на 16 години с една асистенция за първенството срещу Лудогорец II.

"Добре дошъл в Гигант, Наско. Пожелаваме ти много здраве, късмет и успехи с нашия отбор", написаха от ОФК Гигант (Съединение).
Още по темата: общо новини по темата: 1095
13.01.2026
09.01.2026
09.01.2026
08.01.2026
08.01.2026
06.01.2026
предишна страница [ 1/183 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Вратарят на Асеновец Станимир Иванов прекрати кариерата си
 Изненада! Един от големите конкуренти на Локомотив се раздели с треньора си
 Ботев поиска тежка санкция за Левски заради преговори с Око-Флекс
 Новите в Ботев идват! Няма да карат проби, а направо подписват договори
 Ръководството на Локо все още не е решило как да процедира с легендата Димитър Илиев
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: