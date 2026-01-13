Гигант (Съединение): Привлякохме един от най-големите таланти на Марица

© Третодивизионният Гигант (Съединение) се похвали с още едно ново попълнение. В отбора пристигна един от най-големите таланти на Марица (Пловдив) - Наско Христев.



Той е роден 2006 година и играе като полузащитник. Прави дебют за мъжкия отбор на Марица във Втора лига на 16 години с една асистенция за първенството срещу Лудогорец II.



"Добре дошъл в Гигант, Наско. Пожелаваме ти много здраве, късмет и успехи с нашия отбор", написаха от ОФК Гигант (Съединение).