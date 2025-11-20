Гигант (Съединение) излиза без един от най-опитните си играчи срещу Димитровград

© Гигант (Съединение) ще бъде един от най-опитните си футболисти в предстоящото домакинство на Димитровград. Става въпрос за Венцислав Гюзелев.



Двубоят от предпоследния есенен кръг на Трета лига - Югоизточна група е в събота (22 ноември) от 14:30 часа в Съединение.



Нападателят има да изтърпява още 1 мач наказание от обща санкция от два двубоя, които получи заради натрупани 9 жълти картона. Първият пропуснат мач бе за Купата на Аматьорската лига срещу Левски (Карлово), загубен с 0:1.



В оставащите дни до двубоя ще стане ясно дали ще има още отсъстващи футболисти от състава на "гигантите" заради здравословни проблеми.