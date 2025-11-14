ИЗПРАТИ НОВИНА
Славчо Шоколаров пропуска дербито срещу Атлетик (Куклен), още 6-ма от Асеновец със сериозни проблеми
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:10Коментари (0)196
Асеновец (Асеновград) е домакин на Атлетик (Куклен) в регионално дерби от 17-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Двубоят е в събота от 14:30 часа в Асеновград.

Домакините излизат за задължителен успех, който ще съхрани шансовете им за оцеляване този сезон. Треньорът Манол Георгиев обаче има огромни кадрови проблеми, като общо 7 футболисти по една или друга причина са под въпрос или няма да вземат участие в двубоя.

"Денис Гиведжов и Стилиян Стойчев са контузени и не тренират. През седмицата Стефан Николов и Атанас Зехиров поддържат само бегови занимания, тъй като имат проблеми. Николай Дринов и Михаил Найденов са с вирусно заболяване и също не тренират“, отбеляза Манол Георгиев пред официалния клубен сайт.

Опитният халф Славчо Шоколаров също със сигурност пропуска срещата.

В миналия кръг Асеновец загуби гостуването си на Гигант в Съединение с 1:4, докато Атлетик (Куклен) записа поражение от Загорец с 0:2.
Статистика: