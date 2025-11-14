Славчо Шоколаров пропуска дербито срещу Атлетик (Куклен), още 6-ма от Асеновец със сериозни проблеми

© Асеновец (Асеновград) е домакин на Атлетик (Куклен) в регионално дерби от 17-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Двубоят е в събота от 14:30 часа в Асеновград.



Домакините излизат за задължителен успех, който ще съхрани шансовете им за оцеляване този сезон. Треньорът Манол Георгиев обаче има огромни кадрови проблеми, като общо 7 футболисти по една или друга причина са под въпрос или няма да вземат участие в двубоя.



"Денис Гиведжов и Стилиян Стойчев са контузени и не тренират. През седмицата Стефан Николов и Атанас Зехиров поддържат само бегови занимания, тъй като имат проблеми. Николай Дринов и Михаил Найденов са с вирусно заболяване и също не тренират“, отбеляза Манол Георгиев пред официалния клубен сайт.



Опитният халф Славчо Шоколаров също със сигурност пропуска срещата.



В миналия кръг Асеновец загуби гостуването си на Гигант в Съединение с 1:4, докато Атлетик (Куклен) записа поражение от Загорец с 0:2.