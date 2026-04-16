Треньорът на Асеновец (Асеновград) Манол Георгиев направи интересен коментар след равенството 0:0 на своя отбор при гостуването на ОФК Хасково в отложен мач от 28-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

"Изиграхме доста приличен двубой, за който можем да съжаляваме, че не спечелихме, основно заради пропуснатите две чисти голови положения през второто полувреме. През първата част домакините имаха териториално предимство, но през второто полувреме пропуснахме въпросните две ситуации“, коментира Манол Георгиев пред официалния сайт на Асеновец.

"Разбира се, че една точка е повече от нищо, но на нас продължават да ни трябват повече точки в битката за оцеляване. Момчетата направиха доста добър мач срещу опитен противник, който игра в титулярния си състав“, добави наставникът.

"Сега отиваме с амбицията да спечелим срещу ФК Раковски. Можем да съжаляваме за пропуснати точки в предишни двубои, един от които например беше в мача срещу дублиращия отбор на Локомотив (Пловдив)“, завърши специалистът.