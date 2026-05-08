Ботев Пловдив обявява национален кастинг за деца, родени през 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 година, съобщиха от клуба. Кастингът ще се състои на 6 и 7 юни и ще се проведе на клубната база в квартал "Коматево". Децата трябва да бъдат с облекло, подходящо за тренировъчен процес (футболен екип и стоножки), уточниха "жълто-черните".

Кастингът ще протече по следния график

На 6 юни от 9:00 часа – за набори 2017, 2018 и 2019

На 7 юни от 9:00 часа – за набори 2015 и 2016

Записванията се осъществяват на e-mail: academy@botevplovdiv.bg, като желаещите трябва да изпратят имената на детето, неговата възраст и телефон за контакт на родител.

Кастингът ще бъде проведен от треньорите в детско-юношеската школа на Ботев Пловдив.

При възникнали допълнителни въпроси можете да отправите запитване на посочения e-mail или на телефон: 0889 44 36 14, допълниха още от ПФК Ботев.