Трима юноши на Ботев получиха повиквателни за България U15
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:24
©
Трима юноши на Ботев Пловдив получиха повиквателна за юношеския национален отбор на България до 15 години.

Това са капитанът на “канарчетата" Васил Въргулев, офанзивният полузащитник Теодор Матев и нападателят Иван Бичовски, похвалиха се от "жълто-черния" клуб.

Тримата ще вземат участие в лагер на “лъвовете" и турнир за развитие на УЕФА в Молдова.
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
