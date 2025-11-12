Трима юноши на Ботев получиха повиквателни за България U15

© Трима юноши на Ботев Пловдив получиха повиквателна за юношеския национален отбор на България до 15 години.



Това са капитанът на “канарчетата" Васил Въргулев, офанзивният полузащитник Теодор Матев и нападателят Иван Бичовски, похвалиха се от "жълто-черния" клуб.



Тримата ще вземат участие в лагер на “лъвовете" и турнир за развитие на УЕФА в Молдова.