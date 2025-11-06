ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (8) | Вчера (18)
Платформа на ФИФА ще излъчва директно градско дерби между Ботев и Локомотив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:37
©
След дебюта на българския футбол в глобалната стрийминг платформа FIFA+ с излъчването на двубоя от Държавното първенство за жени между ФК "Пълдин“ и ПФК "Лудогорец“, Българският футболен съюз продължава развитието на стратегическия проект в партньорство с FIFA.

Следващият мач, който ще бъде излъчен на живо в FIFA+, е срещата от Елитната юношеска група до 18 години между "Ботев" (Пловдив) и "Локомотив" (Пловдив).

Двубоят е тази събота, 08.11., от 13.30 часа като може да бъде наблюдаван на живо ТУК!

С включването на срещи от Елитната група U18 в платформата FIFA+ предоставя възможност талантът на българските млади футболисти да бъде видян от цял свят, като излъчването е напълно безплатно.

Инициативата е част от стратегическата програма на FIFA за развитие на футбола и е резултат от подписан договор за сътрудничество между БФС и FIFA, както и от няколкомесечна работа по внедряване на технически и организационни процеси за стрийминг продукция.

Проектът надгражда усилията на БФС за по-голяма видимост на българските таланти, модернизация на футболната екосистема и популяризиране на юношеските първенства и женския футбол.

Българският футболен съюз ще продължи да добавя нови срещи и събития в платформата FIFA+, като фокусът ще бъде върху женския футбол, младежките първенства и ключови мачове от календара на БФС.
