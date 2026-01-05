© виж галерията Ръководството на ПФК Ботев потвърди днес новината на Plovdiv24.bg относно известния пловдивски треньор в детско-юношеския футбол Митко Джоров.



Още на 18 декември нашата медия първа информира обществеността, че специалистът напуска Спартак (Пловдив), за да започне след Нова година работа в Ботев.



Ето какво информираха днес от "жълто-черния" клуб:



Един от най-изтъкнатите пловдивски специалисти в детско-юношеския футбол се присъедини към академията на "канарчетата“.



Митко Джоров започна работа като методист в "жълто-черната“ школа по покана на Иван Цветанов и бе приветстван от спортния директор на пловдивчани.



57-годишният специалист е с дългогодишен опит в работата с детско-юношески школи в България, Германия и САЩ, както и с професионални отбори в България.



"Щастлив съм да се върна в Ботев Пловдив след 32 години. Ще направя всичко възможно да оправдая очакванията на г-н Цветанов и в най-кратки срокове да изпълним стратегията, която ръководството е заложило пред нас“, заяви Митко Джоров пред клубната медия на "канарчетата“.