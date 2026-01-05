ИЗПРАТИ НОВИНА
Ботев потвърди новината на Plovdiv24.bg за Митко Джоров
Автор: Стойчо Генов 15:46
©
виж галерията
Ръководството на ПФК Ботев потвърди днес новината на Plovdiv24.bg относно известния пловдивски треньор в детско-юношеския футбол Митко Джоров.

Още на 18 декември нашата медия първа информира обществеността, че специалистът напуска Спартак (Пловдив), за да започне след Нова година работа в Ботев.

Ето какво информираха днес от "жълто-черния" клуб:

Един от най-изтъкнатите пловдивски специалисти в детско-юношеския футбол се присъедини към академията на "канарчетата“.

Митко Джоров започна работа като методист в "жълто-черната“ школа по покана на Иван Цветанов и бе приветстван от спортния директор на пловдивчани.

57-годишният специалист е с дългогодишен опит в работата с детско-юношески школи в България, Германия и САЩ, както и с професионални отбори в България.

"Щастлив съм да се върна в Ботев Пловдив след 32 години. Ще направя всичко възможно да оправдая очакванията на г-н Цветанов и в най-кратки срокове да изпълним стратегията, която ръководството е заложило пред нас“, заяви Митко Джоров пред клубната медия на "канарчетата“.
Статистика: