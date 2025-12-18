ИЗПРАТИ НОВИНА
Митко Джоров напусна Спартак, започва работа в Ботев
Автор: Стойчо Генов 08:52Коментари (0)921
©
виж галерията
Главният методист в детско-юношеската школа на Спартак (Пловдив) Митко Джоров напуска "синьо-белия" клуб, разбра Plovdiv24.bg. Специалистът се раздели емоционално със своите досегашни колеги, с които работеше през последните 4 години, както и с юношеските формации на "Спартак", които обучаваше.

Plovdiv24.bg припомня на своите читатели, че в края на октомври Митко Джоров обяви, че се връща отново към треньорството след повече от 10 години работа като методист. Тогава пловдивчанинът уточни, че решението му "не е добре обмислено, но е наложително", след което той пое отбора на Спартак от набор 2011.

Сега Джоров призна, че е решил да предприеме ново предизвикателство след Нова година. Plovdiv24.bg научи, че това предизвикателство е Ботев (Пловдив) и пловдивчанинът ще работи в детско-юношеската школа на "канарчетата".

Ето какво написа сега за раздялата си със Спартак Пловдив Митко Джоров:

Дълго време вярвах, че ще завърша професионалния си път в ДЮШ на Спартак, но реших да приема ново предизвикателство след Нова година и затова пътищата ни се разделят!

Пожелавам им от сърце да изградят базата си и да бъдат най-привлекателната дестинация за ДЮФ!

Всеки един ден през последните четири години от живота ми беше свързан някой от тези колеги или някое от децата на снимките!

Със сигурност никога няма да забравя хубавите моменти, които имахме заедно!
