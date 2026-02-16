ИЗПРАТИ НОВИНА
ПФК Ботев: Силна игра в защита и победи срещу сериозни съперници
Автор: Стойчо Генов 11:34Коментари (0)447
©
Юношите на Ботев (Пловдив) постигнаха 4 победи от 4 мача при подновяване на първенствата в елитните групи при подрастващите.

"Отлично начало на втория полусезон за юношите на Ботев Пловдив. Силна игра в защита и победи срещу сериозни съперници", написаха по този повод от "жълто-черния" клуб.

Ето и резултатите от срещите на малките "канарчета":

Ботев U18 - Национал U18 1:0

Ботев U17 - Левски U17 1:0

Ботев U16 - Дунав U 16 1:0

Ботев U15 - Национал 3:1 U15
