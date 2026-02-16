ПФК Ботев: Силна игра в защита и победи срещу сериозни съперници

© Юношите на Ботев (Пловдив) постигнаха 4 победи от 4 мача при подновяване на първенствата в елитните групи при подрастващите.



"Отлично начало на втория полусезон за юношите на Ботев Пловдив. Силна игра в защита и победи срещу сериозни съперници", написаха по този повод от "жълто-черния" клуб.



Ето и резултатите от срещите на малките "канарчета":



Ботев U18 - Национал U18 1:0



Ботев U17 - Левски U17 1:0



Ботев U16 - Дунав U 16 1:0



Ботев U15 - Национал 3:1 U15