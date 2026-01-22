Секирово пожела успех на свой талант, който преминава в Ботев (Пд) след успешни проби

© Ръководството на ФК Секирово (Раковски) пожела успех на свой талант, който преминава в Ботев (Пд) след успешни проби. Става въпрос за роденият 2010 година Ивайло Ячев.



Ето какво написаха по този повод от ФК Секирово:



Здравейте, в началото на тази година започваме с една страхотна новина. Отново имаме млад футболист, който след проби е харесан и ще играе за Ботев Пловдив. Ивайло Ячев от набор 2010 е талантът, който поема в посока Ботев Пд.



Ръководството и треньорите на ФК Секирово поздравяват Ивайло Ячев по повод преминаването му в ПФК Ботев Пловдив.



Това е заслужена стъпка напред, резултат от труд, постоянство и отдаденост. Пожелаваме му здраве, успехи и много положителни емоции в новия клуб.



ФК Секирово се гордее с развитието на своите възпитаници и му желае уверен път и бъдещи спортни успехи.



С Ивайло имаме една случка в Първомай, където в един мач на Ивайло му беше счупена ръката и цял ден обикаляхме болниците, но това не го отказа от футбола и ето го резултатът.



Апел към децата - запишете се, тренирайте, играйте любимата игра!



Към родителите - подкрепяйте ги!



А ние ще сбъднем техните мечти!