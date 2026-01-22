ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Секирово пожела успех на свой талант, който преминава в Ботев (Пд) след успешни проби
Автор: Стойчо Генов 11:23Коментари (0)602
©
Ръководството на ФК Секирово (Раковски) пожела успех на свой талант, който преминава в Ботев (Пд) след успешни проби. Става въпрос за роденият 2010 година Ивайло Ячев.

Ето какво написаха по този повод от ФК Секирово:

Здравейте, в началото на тази година започваме с една страхотна новина. Отново имаме млад футболист, който след проби е харесан и ще играе за Ботев Пловдив. Ивайло Ячев от набор 2010 е талантът, който поема в посока Ботев Пд.

Ръководството и треньорите на ФК Секирово поздравяват Ивайло Ячев по повод преминаването му в ПФК Ботев Пловдив.

Това е заслужена стъпка напред, резултат от труд, постоянство и отдаденост. Пожелаваме му здраве, успехи и много положителни емоции в новия клуб.

ФК Секирово се гордее с развитието на своите възпитаници и му желае уверен път и бъдещи спортни успехи.

С Ивайло имаме една случка в Първомай, където в един мач на Ивайло му беше счупена ръката и цял ден обикаляхме болниците, но това не го отказа от футбола и ето го резултатът.

Апел към децата - запишете се, тренирайте, играйте любимата игра!

Към родителите - подкрепяйте ги!

А ние ще сбъднем техните мечти!
Още по темата: общо новини по темата: 229
05.01.2026
18.12.2025
27.11.2025
24.11.2025
15.11.2025
12.11.2025
предишна страница [ 1/39 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Керкез взима бивш футболист на Ботев, който не успя да се наложи в Англия
 Собственикът на ПФК Ботев свика извънредно общо събрание, ще се взимат важни решения
 Илиян Филипов с обширен анализ на футболистите на Ботев след първата контрола в Турция
 Пловдивчанин подписа с немски клуб и обяви: Нямаше нужда да мисля много!
 Капитанът Никола Илиев донесе победа на Ботев срещу Дреница
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: