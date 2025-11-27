Бившият треньор на Ботев подписа важен договор

© Детско-юношеската школа на Ботев Пловдив продължава активната си работа с местните футболни академии. Днес бе подписано споразумение за сътрудничество между “жълто-черната" школа и ФА Пловдив Сити, информираха от "Коматево". Подписа си от името на ПФК Ботев сложи директорът на ДЮШ и бивш треньор на представителния тим Иван Цветанов.



Двете школи ще си сътрудничат по отношение на младите футболисти, тренировъчния процес и участие в турнири. Академията на “канарчетата" ще има право да привлича най-добрите таланти на ФА Пловдив Сити, които са одобрени от скаутите на клуба.



От своя страна футболисти от мъжкия отбор на “канарчетата" ще се включват в мероприятията на ФА Пловдив Сити.



Желанието на “жълто-черната" школа е да работи с множество академии от Пловдив и околността, за да обхване възможно най-голям брой перспективни млади футболисти, уточниха още от ПФК Ботев.