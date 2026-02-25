Ботев привлече Васил Гърков

© Детско-юношеската школа на Ботев Пловдив се подсили с доказан специалист, похвалиха се от клуба. Пловдивчанинът Васил Гърков се присъединява към академията на "канарчетата“.



Специалистът притежава лиценз UEFA "A“ и към момента ще е начело на формацията до 16 години.



Гърков е привлечен в "жълто-черния“ клуб от директора на школата Иван Цветанов.