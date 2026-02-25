ИЗПРАТИ НОВИНА
Ботев привлече Васил Гърков
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:23
©
Детско-юношеската школа на Ботев Пловдив се подсили с доказан специалист, похвалиха се от клуба. Пловдивчанинът Васил Гърков се присъединява към академията на "канарчетата“.

Специалистът притежава лиценз UEFA "A“ и към момента ще е начело на формацията до 16 години.

Гърков е привлечен в "жълто-черния“ клуб от директора на школата Иван Цветанов.
Статистика: