Синът на "жълто-черна" легенда се завърна в Ботев
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:33
©
Димитър Пашев се завръща в детско-юношеската школа на Ботев Пловдив. Синът на легендарния Атанас Пашев ще бъде отново част от академията на “канарчетата".

Димитър Пашев ще бъде селекционер на децата, родени през 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 година.

“Връщам се в любимия клуб. Въпреки трудния момент, ще дам цялата си положителна енергия и умения. Радвам се, че отново ще мога да работя с Иван Цветанов", заяви Димитър Пашев пред клубната медия на “канарчетата".
