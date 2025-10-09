© През февруари 2025 г. УЕФА стартира програмата "Take Care“, насочена към ангажиране на спортни организации, треньори, родители и общности в подкрепа на децата за справяне с ключови съвременни предизвикателства – от липса на физическа активност и нездравословни навици, до психично здраве, дигитална зависимост и безопасност.



За документалния филм към четвъртия модул – "Дигитална зависимост“, УЕФА избра Българския футболен съюз за партньор в заснемането.



Във фокуса попадна Футболното училище на “Ботев" Пловдив, което бе посочено като пример как чрез футбола младежите могат да бъдат ангажирани активно, социализирани и насърчени да прекарват по-малко време в дигитална среда.



Снимачният екип на УЕФА посети базата в "Коматево" на 5 септември, като в продукцията се включиха представители на клуба, родители, деца от школата, както и бившият вече капитан на отбора Ивелин Попов, който застана зад каузата лично.



От страна на БФС участие взе мениджърът "Програми и проекти за устойчиво стратегическо развитие“ Сaни Дебърска.



Това признание от страна на УЕФА е ясен сигнал, че БФС и българските клубове могат да бъдат модел за подражание, когато става дума за отговорност към младите – не само като ги привличаме към спорта, но и като използваме футбола като инструмент за здравословен начин на живот, социална свързаност и превенция на зависимости, изтъкнаха от БФС.



