Двама от Ботев повикани в националния отбор до 19 години
11:50
Двама футболисти на Ботев Пловдив получиха повиквателна за юношеския национален отбор на България до 19 години.

Това са крайният защитник Мартин Георгиев и офанзивният играч Самуил Цонов.

Лагерът на “лъвовете" е с продължителност от 1 до 9 септември и включва контролни срещи.
