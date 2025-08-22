Двама от Ботев повикани в националния отбор до 19 години

© Двама футболисти на Ботев Пловдив получиха повиквателна за юношеския национален отбор на България до 19 години.



Това са крайният защитник Мартин Георгиев и офанзивният играч Самуил Цонов.



Лагерът на “лъвовете" е с продължителност от 1 до 9 септември и включва контролни срещи.