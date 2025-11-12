© виж галерията Днес стартира изграждането на осветлението и на първия и втория тренировъчен терен на базата на ПФК Ботев в "Коматево".



С това всички тренировъчни игрища на комплекс “Никола Щерев – Старика" вече ще разполагат с модерно осветление, което ще позволи на нашите деца да тренират пълноценно и в тъмната част на деня, похвалиха се от "жълто-черния" клуб.



Ето какво още информираха от "Коматево":



Детско-юношеската школа е сърцето и бъдещето на ПФК Ботев Пловдив. Именно там се изграждат не само бъдещите футболисти на клуба, но и поколения млади ботевисти, възпитани в духа, ценностите и традициите на "жълто-черните“.



Ръководството на клуба ще продължи да инвестира в условията за работа и развитие на ДЮШ, защото вярваме, че силният Ботев започва от децата.