Отлично представяне на малките "канарчета" през уикенда
Автор: Стойчо Генов 14:22Коментари (0)126
©
Прекрасно представяне на юношите на Ботев Пловдив в мачовете от уикенда, похвалиха се от "жълто-черния" клуб.

При момчетата ботевистите постигнаха 6 победи и едно равенство. Единствените две поражения бяха регистрирани в двубоите на девойките.

Ето какви резултати постигнаха малките "канарчета":

Янтра U18 0:4 Ботев U18

Спартак Плевен U17 0:3 Ботев U17

Марица U14 0:0 Ботев U14

Ботев U13 8:1 Орлета U13

Ботев U12 8:0 ФА Пловдив U12

Ботев U11 3:1 Марица U11

Ботев U10 2:0 Спартак U10

Девойки:

Севлиево U16 2:1 Ботев U16

Локо Ст. Загора U15 4:1 Ботев U15
