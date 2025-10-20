Отлично представяне на малките "канарчета" през уикенда

© Прекрасно представяне на юношите на Ботев Пловдив в мачовете от уикенда, похвалиха се от "жълто-черния" клуб.



При момчетата ботевистите постигнаха 6 победи и едно равенство. Единствените две поражения бяха регистрирани в двубоите на девойките.



Ето какви резултати постигнаха малките "канарчета":



Янтра U18 0:4 Ботев U18



Спартак Плевен U17 0:3 Ботев U17



Марица U14 0:0 Ботев U14



Ботев U13 8:1 Орлета U13



Ботев U12 8:0 ФА Пловдив U12



Ботев U11 3:1 Марица U11



Ботев U10 2:0 Спартак U10



Девойки:



Севлиево U16 2:1 Ботев U16



Локо Ст. Загора U15 4:1 Ботев U15