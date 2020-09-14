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Седмична програма за мачовете в школата на Ботев
Автор: Стойчо Генов 10:24 / 14.09.2020Коментари (0)229
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Ръководството на ПФК Ботев обяви седмичната програма за мачовете в детско-юношеската школа на клуба:

16.09 17:00 Пирин U19 - Ботев U19 /стадион Рилци, Благоевград - Елитна юношеска група до 19 години/

16.09 9:30 Ботев 2005 - Лидер 2005 /естествен терен, "Футболен комплекс Ботев 1912" - Купа БФС 2005/

16.09 16:30 Ботев 2007 - Асеновец 2007 /естествен терен, "Футболен комплекс Ботев 1912" - Купа БФС 2007/

18.09 17:00 Спартак Пд 2007 - Ботев 2007 /спортен комплекс "Спартак" - Зонална група "Деца" родени 2006/2007/

19.09 9:30 Ботев U15 - Черно море U15 /естествен терен, "Футболен комплекс Ботев 1912" - Елитна юношеска група до 15 години/

19.09 11:30 Ботев U17 - Черно море U17 /естествен терен, "Футболен комплекс Ботев 1912" - Елитна юношеска група до 17 години/

20.09 10:00 Локомотив 2008 - Ботев 2008 /изкуствен терен, "Лаута" - Регионална група Деца-Център родени 2008/

20.09 11:00 Ботев 2009 - Берое 2008 /изкуствен терен, "Футболен комплекс Ботев 1912" - Регионална група Деца-Център родени 2008/
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