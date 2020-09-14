Седмична програма за мачовете в школата на Ботев

© Ръководството на ПФК Ботев обяви седмичната програма за мачовете в детско-юношеската школа на клуба:



16.09 17:00 Пирин U19 - Ботев U19 /стадион Рилци, Благоевград - Елитна юношеска група до 19 години/



16.09 9:30 Ботев 2005 - Лидер 2005 /естествен терен, "Футболен комплекс Ботев 1912" - Купа БФС 2005/



16.09 16:30 Ботев 2007 - Асеновец 2007 /естествен терен, "Футболен комплекс Ботев 1912" - Купа БФС 2007/



18.09 17:00 Спартак Пд 2007 - Ботев 2007 /спортен комплекс "Спартак" - Зонална група "Деца" родени 2006/2007/



19.09 9:30 Ботев U15 - Черно море U15 /естествен терен, "Футболен комплекс Ботев 1912" - Елитна юношеска група до 15 години/



19.09 11:30 Ботев U17 - Черно море U17 /естествен терен, "Футболен комплекс Ботев 1912" - Елитна юношеска група до 17 години/



20.09 10:00 Локомотив 2008 - Ботев 2008 /изкуствен терен, "Лаута" - Регионална група Деца-Център родени 2008/



20.09 11:00 Ботев 2009 - Берое 2008 /изкуствен терен, "Футболен комплекс Ботев 1912" - Регионална група Деца-Център родени 2008/