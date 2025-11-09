ИЗПРАТИ НОВИНА
ПФК Ботев: Жълто-черна доминация и при юношите!
Автор: Стойчо Генов 11:06
©
Футболистите на Ботев записаха две победи над градския си съперник Локомотив в дербита от Елитните юношески групи U17 и U18. И двата двубоя се играха на базата в "Коматево".

При по-малките мачът завърши 1:0, като единственото попадение отбеляза Иван Филипов.

Двубоят при 18-годишните приключи 2:1. И двата гола за Ботев вкара играещият и за представителния отбор Самуил Цонов.

Ето какво написаха от ПФК Ботев по темата:

Жълто-черна доминация и при юношите!

Ботев записа две победи над Локомотив в Елитните юношески групи.

“Канарчетата" победиха градския съперник в U17 и U18.
