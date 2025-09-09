Ботев обърна Славия от 0:2 до 3:2 и вдигна трофей в Пловдив

© Децата на Ботев Пловдив от набор 2014 грабнаха златото на турнира Bionat Plovdiv Cup 2015.



В груповата фаза момчетата на Стоян Ангелов записаха три победи - с 9:1 над Спартак, с 1:0 над Черно море и с 2:1 над Шипка старс.



На четвъртфиналите “канарчетата" се наложиха с 2:1 над Кронос, а в полуфиналната фаза взеха драматичен успех над Левски след изпълнение на дузпи.



В големия финал пловдивчани триумфираха с 3:2 над Славия, след като изоставаха в резултата с 0:2.