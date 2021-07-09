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Треньорите в Елитните юношески групи отличиха четирима от Ботев
Автор: Стойчо Генов 13:37 / 09.07.2021Коментари (0)264
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По традиция най-добрите футболисти по постове в Елитните юношески групи за изминалия сезон бяха отличени с индивидуални награди от Българския футболен съюз. Лауреатите бяха излъчени след гласуване между треньорите в отделните възрастови категории.

Класиране на отборите, заели призови места в първенството на Елитна юношеска група U-19:

1. ПФК “Лудогорец“ Разград

2. ПФК “Черно море“ Варна

3. ПФК “Ботев“ Пловдив

Списък на състезателите в Елитна юношеска група U-19, получили индивидуални награди:

"Най-добър вратар“ – Дамян Христов Христов  (ПФК“ Лудогорец“ Разград)

"Най-добър защитник“ – Алекс Ясенов Луканов (ПФК “Лудогорец“ Разград)

"Най-добър полузащитник“ – Бисер Бисеров Бонев (ПФК “Ботев“ Пловдив)

"Най-добър нападател“ – Георги Николаев Трифонов (ПФК “Ботев“ Пловдив)

"Голмайстор“ – Калоян Калоянов Симеонов (ПФК “Лудогорец“ Разград)

Класиране на отборите, заели призови места в първенството на Елитна юношеска група U-17:

1. ПФК “Септември“ София

2. ПФК “Левски“ София

3. ПФК “Лудогорец“ Разград

Списък на състезателите в Елитна юношеска група U-17, получили индивидуални награди:

"Най-добър вратар“ – Пламен Пламенов Андреев (ПФК “Левски“ София)

"Най-добър защитник“ – Иван Петров Иванов (ПФК “Ботев“ Пловдив)

"Най-добър полузащитник“ – Асен Иванов Митков (ПФК “Левски“ София)

"Най-добър нападател“ – Иван Лозанов Аврамов (ПФК “Септември“ София)

"Голмайстор“ – Никола Любенов Гелин (ПФК “Ботев“ Пловдив)

Класиране на отборите, заели призови места в първенството на Елитна юношеска група U-15:

1. ПФК “ЦСКА-София“ София

2. ПФК “Лудогорец“ Разград

3. ПФК “Левски“ София

Списък на състезателите в Елитна юношеска група U-15, получили индивидуални награди:

"Най-добър вратар“ – Георги Райков Гергинов (ПФК “ЦСКА-София“ София)

"Най-добър защитник“ – Дейвид Маринов Михалев (ПФК “Левски“ София)

"Най-добър полузащитник“ – Александър Ивайлов Божилов (ПФК “Левски“ София)

"Най-добър нападател“ – Филип Любенов Гигов (ФК “Лудогорец“ Разград)

"Голмайстор“ – Кристиян Евдокиев Иванов (ПФК “Черно море“ Варна)
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