Четирима от Ботев повикани за лагер-сбор и контрола на България U17

© Четирима футболисти от детско-юношеската школа на Ботев Пловдив получиха повиквателна за лагер-сбор на България U17.



Това са вратарят Кристиян Наджерян, защитниците Ангел Тодоров и Габриел Керезов, както и халфът Иван Филипов.



Лагерът е с продължителност от 23 до 25 февруари, като включва контролна среща със Септември U17, съобщиха от "жълто-черния" клуб.