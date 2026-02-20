ИЗПРАТИ НОВИНА
Четирима от Ботев повикани за лагер-сбор и контрола на България U17
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:54
Четирима футболисти от детско-юношеската школа на Ботев Пловдив получиха повиквателна за лагер-сбор на България U17.

Това са вратарят Кристиян Наджерян, защитниците Ангел Тодоров и Габриел Керезов, както и халфът Иван Филипов.

Лагерът е с продължителност от 23 до 25 февруари, като включва контролна среща със Септември U17, съобщиха от "жълто-черния" клуб.
