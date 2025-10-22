Петима от Ботев участваха в 3-дневен лагер на България U14

© Петима юноши на Ботев (Пловдив) взеха участие в лагер-сбор на регионалната селекция на България до 14 години.



Това са Петър Касев, Мартин Минев, Кевин-Джордж Гривов, Илия Дългъров и Ивайло Ковачев.



Лагерът на “лъвовете" се проведе от 20 до 22 октомври в Пловдив.