Двама юноши на Ботев Пловдив получиха повиквателна за националния отбор на България до 17 години, похвалиха се от клуба.



Това са офанзивният полузащитник Иван Филипов и фланговият състезател Петър Байраков.



"Лъвовете“ ще вземат участие в европейски квалификации срещу Азербайджан, Малта и Литва, като мачовете ще се играят в Пловдив и Пазарджик.



24.03, 15:00 часа: България – Азербайджан



Стадион "Христо Ботев“, Пловдив



27.03, 15:00 часа: България – Малта



Стадион "Христо Ботев“, Пловдив



30.03, 13:00 часа: България – Литва



Стадион "Георги Бенковски“, Пазарджик