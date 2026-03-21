Двама юноши на Ботев Пловдив получиха повиквателна за националния отбор на България до 17 години, похвалиха се от клуба.

Това са офанзивният полузащитник Иван Филипов и фланговият състезател Петър Байраков.

"Лъвовете“ ще вземат участие в европейски квалификации срещу Азербайджан, Малта и Литва, като мачовете ще се играят в Пловдив и Пазарджик.

24.03, 15:00 часа: България – Азербайджан

Стадион "Христо Ботев“, Пловдив

27.03, 15:00 часа: България – Малта

Стадион "Христо Ботев“, Пловдив

30.03, 13:00 часа: България – Литва

Стадион "Георги Бенковски“, Пазарджик