ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Ботевистите Въргулев и Бичовски повикани в състава на България U15
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:36Коментари (0)89
©
Двама футболисти от академията на Ботев Пловдив получиха повиквателна за юношеския национален отбор на България до 15 години.

Това са защитникът Васил Въргулев и нападателят Иван Бичовски.

Лагерът е с продължителност от 7 до 10 септември и включва контроли със Септември U16 и Славия U16.
Още по темата: общо новини по темата: 208
02.09.2025
29.08.2025
27.08.2025
27.08.2025
26.08.2025
22.08.2025
предишна страница [ 1/35 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 ПФК Левски също поиска промяна на мача с Ботев, "сините" фенове с гневна позиция
 От следващите 5 мача на Ботев само два ще са в почивен ден
 ПФК Ботев: Безумно решение на БФС!
 ПФК Ботев: Маскоте ще играе с №30, договорът му е дългосрочен
 Маскоте позира с екипа на Ботев, приветстваха го с "Добре дошъл"
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: