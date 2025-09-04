Ботевистите Въргулев и Бичовски повикани в състава на България U15

© Двама футболисти от академията на Ботев Пловдив получиха повиквателна за юношеския национален отбор на България до 15 години.



Това са защитникът Васил Въргулев и нападателят Иван Бичовски.



Лагерът е с продължителност от 7 до 10 септември и включва контроли със Септември U16 и Славия U16.