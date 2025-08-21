ИЗПРАТИ НОВИНА
Футболно училище Ботев отново отваря врати, таксата е 80 лева месечно
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:05Коментари (0)187
©
Футболно училище Ботев отваря врати за четвърта поредна година, като тя ще премине под надслов: "Сезонът на таланта“.

Началото за децата, които тренират на клубната база на Ботев Пловдив, ще бъде поставено на 1 септември (понеделник), а следващата тренировка ще бъде на 5 септември (петък).

В тази първа и вълнуваща седмица вратите ще бъдат отворени за всички момичета и момчета на възраст от 6 до 13 години, а посещенията ще бъдат безплатни, уточняват от клуба.

Всички малки спортисти са добре дошли – да покажат своя талант, да усетят атмосферата и да се присъединят към училището на Ботев Пловдив.

Всички възпитаници на Футболно училище Ботев ще тренират по методика, разработена от клуба. Ще се залага на сплотяването на играчите от всеки един тим и на развитието на личностните им качества.

Футболистите от 8 до 13-годишна възраст ще участват в организираните от БФС първенства за Футбол 5, Футбол 7 и Футбол 9, което ще им позволи да преминат в следващото ниво на своето развитие.

В програмата за новия сезон са предвидени тренировки два пъти седмично в дните понеделник и петък, а в училището ще продължат да бъдат добре познатите специалисти от клубната академия, като за всяка възраст ще отговаря конкретен треньор.

Организаторите през миналите сезони, в лицето на Даниел Коен и Михаел Ангелов, няма да имат общо с Футболното училище, което ще премине на следващо ниво в своята организация.

Спортистите, които покажат талант, усърдие и характер, ще имат възможност да станат част от Академията на Ботев Пловдив.

Таксата ще е в размер на 80 лв. на месец, а семействата, които имат две или повече деца записани във Футболното училище, ще заплащат такса от 60 лв. на месец на дете. За улеснение родителите вече ще имат възможност да заплащат в брой или по банков път.

Записвайки се за новия сезон всички деца ще имат възможността да получат различни пакети с клубната екипировка на Ботев от Макрон. Чести гости на занятията ще бъдат футболистите от представителния отбор на клуба и от спортно-техническия щаб.

Ботев Пловдив ще продължи да открива нови филиали в детските градини и училищата на територията на Пловдив и Областта. Децата, които ще искат да тренират с нас, ще получат информация от преподавателите и ръководствата, за условията, графиците и провеждането на БЕЗПЛАТНИТЕ открити занимания след началото на учебната година във всяко училище.

Тренировките в детски градини и училищата – партньори официално ще стартират от началото на октомври и ще продължат до края на месец май. В края на сезона за децата ще бъде организиран голям турнир на клубната база, където всеки ще може да покаже научените умения през годината.

Записванията за новия сезон на Футболното училище на Ботев Пловдив ще се осъществяват на място на клубната база по време на откритите тренировки на 1 и 5 септември.

Очакваме Ви през новия сезон, посветен на малките таланти на голямата игра!

За повече информация:

+359 884 11 17 07 (Администратор Футболно Училище)

Атанас Савов – +359 899 18 18 22 (Футболно Училище на клубна база)

Борис Благоев – +359 895 47 27 73 (Училища)
Все още няма коментари към статията.
