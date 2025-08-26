ИЗПРАТИ НОВИНА
Треньор в Ботев обиди служебни лица, наказаха го 3 мача
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:40
©
Треньорът от детско-юношеската школа на Ботев (Пд) Стоян Ангелов - Стинката бе наказан за 3 мача от БФС и глобен със 750 лева. Специалистът в момента е помощник-треньор на тима до 15 години, а санкцията му е след срещите от втория кръг в Елитната юношеска група U15.

Тя е по доклад, окончателна е и не подлежи на обжалване.

Ето какво гласи решението на Дисциплинарната комисия към БФС от днес:

За обиди на служебни лица, на основание чл. 34, ал.1, т.5, т.9, предложение 4 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва Стоян Ангелов – пом. треньор на ПФК "Ботев“ гр. Пловдив със забрана за изпълняване на функции за 3 срещи и глоба в размер на 750 лева.
