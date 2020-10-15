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Ботев срещу Локо (ГО), Черно море и Септември за Купата на БФС
Автор: Стойчо Генов 17:33 / 15.10.2020Коментари (0)142
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Днес в сградата на БФС в столицата бе изтеглен жребият за осминафиналите в турнира за Купата на БФС при юношите.

При набор 2003 Ботев ще срещне Локомотив (Горна Оряховица). Първият мач е на 21.10 в Пловдив, а реваншът е на 28.10 в Горна Оряховица.

При набор 2005 Ботев ще се изправи срещу Черно море. Първият двубой е на 21.10 в Пловдив, а ответният сблъсък е на 28.10 във Варна.

При набор 2007 Ботев ще премери сили със столичния Септември. Първата среща е на 22.10 в София, а реваншът е на 29.10 в Пловдив.
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