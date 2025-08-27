Малките "канарчета" с две победи над ЦСКА в София

© Юношите на Ботев Пловдив постигнаха две страхотни победи при гостуването си на ЦСКА в София.



При 18-годишните “канарчетата" се наложиха с 3:2 над “червените", като попаденията реализираха Стилиян Добревски, Самуил Цонов и Мартин Георгиев.



При 17-годишните “жълто-черните" победиха отново с 3:2. С два гола се отчете Виктор Христов, а веднъж се разписа Мартин Петков.