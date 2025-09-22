ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Бивш голмайстор на Ботев подписа важен договор с "жълто-черния" клуб
Автор: Стойчо Генов 12:54Коментари (0)1098
©
ПФК Ботев Пловдив и ФК Кронос 2016 сключиха договор за партньорство, похвалиха се от "жълто-черния" клуб.

Двете страни ще си сътрудничат по отношение на своите детско-юношески школи.

ПФК Ботев Пловдив ще има право да привлича най-добрите таланти във футбол 11 на ФК Кронос 2016.

Двете страни ще организират множество турнири, кампове и мероприятия, свързани с юношеския футбол, уточниха още от ПФК Ботев.

Договорът бе подписан от директора на ДЮШ на Ботев Иван Цветанов и от бившия голмайстор на "канарите" Борислав Димитров, който е собственик на ФК Кронос.
Още по темата: общо новини по темата: 210
09.09.2025
04.09.2025
02.09.2025
29.08.2025
27.08.2025
27.08.2025
предишна страница [ 1/35 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Киров: На този етап оставам! Получих подкрепа от ръководството, а и от състезателите
 Неделев изпусна дузпа, но Ботев победи! Око-Флекс и Маскоте с дебютни голове
 Информация за привържениците на Ботев преди гостуването на Септември
 Киров продължава да тренира Ботев, от клуба нито дума за оставката му
 Спрягаха го за заместник на Киров в Ботев, но го убедиха да се завърне за 4-и път в Лудогорец
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: