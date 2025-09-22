Бивш голмайстор на Ботев подписа важен договор с "жълто-черния" клуб

© ПФК Ботев Пловдив и ФК Кронос 2016 сключиха договор за партньорство, похвалиха се от "жълто-черния" клуб.



Двете страни ще си сътрудничат по отношение на своите детско-юношески школи.



ПФК Ботев Пловдив ще има право да привлича най-добрите таланти във футбол 11 на ФК Кронос 2016.



Двете страни ще организират множество турнири, кампове и мероприятия, свързани с юношеския футбол, уточниха още от ПФК Ботев.



Договорът бе подписан от директора на ДЮШ на Ботев Иван Цветанов и от бившия голмайстор на "канарите" Борислав Димитров, който е собственик на ФК Кронос.