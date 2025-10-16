ПФК Ботев започна ремонт на базата в "Коматево", била в потресаващо състояние

© Официално изявление на ПФК Ботев Пловдив:



"Уважаеми ботевисти,



Информираме ви, че след четиригодишен застой в инвестициите в нашата база - Футболен комплекс "Никола Щерев – Старика“, ПФК Ботев Пловдив започна поредица от значими действия по подобряване на условията за тренировки на първия отбор и на децата от нашата школа, на които ще разчитаме изключително много в идните години.



При поемането на управлението заварихме тревните терени и сградния фонд в потресаващо състояние, поради което се наложи да се разделим с хората, които доскоро отговаряха за поддръжката на базата.



В момента се извършва възстановяване на централния терен, на който до неотдавна провеждахме домакинствата си в Първа лига, преди завръщането в нашия дом – стадион "Христо Ботев“.



Веднага след приключването на този процес ще започне и ремонт на съседния голям тренировъчен терен.



Днес започна изграждане на осветление на два тренировъчни терена, използвани от нашата Детско-юношеска школа. Това ще даде възможност за по-дълги и по-качествени тренировки през тъмната част на деня и ще помогне да върнем много от нашите деца, които изгубихме през последните три години.



Клубът ще се включи в програмата на Министерството на младежта и спорта за изграждане на нов изкуствен терен, тъй като настоящият е в изключително лошо състояние. Планирано е участие и в програмата на БФС за изграждане на два малки изкуствени терена.



Планът за възраждането на школата на Ботев Пловдив вече е изготвен и се изпълнява поетапно. Целта ни е нашите футболисти и деца да тренират и да се развиват в най-добрите възможни условия".