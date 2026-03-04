Четирима юноши на Ботев Пловдив получиха повиквателна за юношеския национален отбор на България до 15 години, похвалиха се от "жълто-черния" клуб.Това са вратарят Вилислав Цонев, защитникът Васил Въргулев, офанзивният халф Теодор Матев и нападателят Иван Бичовски.Лагерът ще се проведе от 9 до 11 март и включва контролни срещи със Септември и ЦСКА, уточниха от ПФК Ботев.