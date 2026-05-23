Един от най-уважаваните футболни клубове в цяла Европа - Виляреал, ще проведе свой официален тренировъчен лагер за деца и юноши в Пловдив през лятото. Практиката на испанския тим е добре позната в световен мащаб от години, но за първи път "жълтата подводница“ организира подобно събитие у нас, съобщиха за Plovdiv24.bg организаторите от "Prime Football“. Компанията е с дългогодишен опит в организирането на международни турнири, тренировъчни лагери и спортни събития.

Проектът включва два различни формата в общо 4 града в страната - София, Пловдив, Варна и Стара Загора. Проектите са "Villarreal CF ID Training Camp Sofia“ 2026 и "Villarreal CF Summer Camps Bulgaria“ 2026. Те ще дадат възможност на десетки деца и млади футболисти от България да се докоснат до методологията, философията и професионалните стандарти на испанския клуб.

Шест деца от "ID Camp“ ще пътуват за тренировъчен период във Виляреал, а освен това по едно дете от всеки "Summer Camp“ ще бъдe избрано за тренировъчен опит в Испания.

Лагерът в Пловдив ще се проведе от 28.07 до 01.08.2026 година. Тренировките ще са на стадион "Марица". В тях ще участват момчета и момичета на възраст от 8 до 12 години.

Кампът ще бъде воден от официални треньори на Виляреал от Испания. Участниците ще преминат през тренировъчен процес по методологията на клуба, ще получат индивидуална оценка и официален сертификат от академията, уточняват още организаторите.

Лагерът ще предложи още 5-дневна тренировъчна програма, тренировъчна екипировка, ежедневни активности, игри и специални награди. В програмата са включени още обяд и следобедна закуска за всички участници.

Според организаторите, целта на проекта е не само спортното развитие на децата, но и създаването на дългосрочна връзка между българския детско-юношески футбол и една от най-силните футболни академии в Европа.

Една от главните цели е проектът да се превърне в дългосрочна инициатива, която да се развива ежегодно и да обхваща все повече градове и млади футболисти в България. Информация за записване желаещите могат да намерят в официалния сайт на кампанията.