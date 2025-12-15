Децата на Секирово с престижно класиране на турнир в Хисаря

ИЗПРАТИ НОВИНА
Децата от школата на Секирово (Раковски), родени през 2016 година, се представиха страхотно по време на участието си на турнир в Хисаря.

Те играха в група, която е за година по-големи от тях, но това не им попречи да достигнат до престижно класиране.

Малките "секири", водени от Стефан Рабаджийски, достигнаха до четвъртото място в надпреварата.
