Децата на Секирово с престижно класиране на турнир в Хисаря

© Децата от школата на Секирово (Раковски), родени през 2016 година, се представиха страхотно по време на участието си на турнир в Хисаря.



Те играха в група, която е за година по-големи от тях, но това не им попречи да достигнат до престижно класиране.



Малките "секири", водени от Стефан Рабаджийски, достигнаха до четвъртото място в надпреварата.