© виж галерията За поредна година отборът на ФК "Арда" спечели традиционния футболен турнир "Купата на кмета", който се организира от Община "Марица" и е под егидата на кмета Димитър Иванов. Малчуганите от Кърджали победиха на финала състава на ФК "Секирово“ с 6:2.



Бронзовите медали бяха за домакините от Скутаре, които спечелиха малкия финал срещу ФК "Филипололис“ с 5:2. В сребърния поток първо място заеха ФК "Пловдив Сити“, които се наложиха над ФК "Тракия 2004“ с 6:1. В бронзовия поток медалите и купата спечелиха децата от Житница, които победиха ФК "Скутаре-2“ с 3:0.



Дванадесет състава – деца, родени през 2018 година, излязоха на зелените терени в Скутаре – ФК "Филипололис“ (Пловдив), ФК "Хасково“, ФК "Раковски“, ФК "Арда 1924“ (Кърджали), ФК "Тракия 2004“ (Пловдив), ФК "Гигант“ (Съединение), ФК "Секирово“, ФК "Пловдив Сити“, ФК "Житница“, ФК "Царацово“ и два състава на домакините от Скутаре. Срещите бяха много оспорвани, както и емоциите по трибуните.



"Благодаря, че на този голям християнски празник – Кръстовден, всички станахте част от футболен турнир, който сътвориха нашите децата. Голяма част от тях на 15 септември ще пристъпят за първи път училищния праг. Заради това тук ще получат благословия за здраве и за успехи през новия етап от живота им“, заяви организаторът на турнира и общински съветник в ОбС Марица Пламен Ботев.



Отец Мирослав благослови децата и заедно с тях каза молитвата "Отче наш“. След това той поръси със светена вода малчуганите и им пожела успешна учебна година.



Заместник-кметът по спорт и младежки дейности Николай Стаматов поздрави присъстващите с християнския празник Кръстовден.



"Нека имениците и всички българи бъдат здрави и да продължават да ни събират по хубави поводи! Благодаря от името на кмета на Община Марица Димитър Иванов на участниците, които сътвориха страхотен празник! На тези турнири винаги има победител, но истинската победа е в усилията и постоянството. За ръководството на Община Марица децата са на първо място. Затова продължаваме да подкрепяме развитието на младежкия спорт – защото вярваме, че вие сте бъдещите ни шампиони и ще носите успехи на Община Марица“, подчерта Стаматов.



В края на турнира той и председателят на ЗС на БФС – Пловдив Огнян Златков наградиха с купи и медали отборите.