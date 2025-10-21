ИЗПРАТИ НОВИНА
Нов вид футбол вдъхновява учениците от "Черноризец Храбър" - Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:35Коментари (0)214
В СУ "Черноризец Храбър“ - Пловдив започва да се развива един сравнително нов за България спорт – флаг футбол. Само за кратко време отборът вече може да се похвали с купи и медали от участия в различни състезания.

Зад успеха стои отдадеността и професионализма на треньор Борислав Герговски, който не само обучава децата в техниката на играта, но и ги възпитава в хъс, дисциплина и спортен дух.

Новото осветление на училищното игрище дава възможност за двуразови тренировки, което ще допринесе за още по-бързото развитие на отбора и популяризирането на този динамичен спорт.

Флаг футболът вече се превръща в не просто занимание, а в истинска страст и екипно приключение, което обединява учениците и ги вдъхновява да постигат повече – както на терена, така и в живота.

Какво е флаг футбол?

Флаг футболът е безконтактна разновидност на американския футбол. Вместо сблъсъци и събаряне на противници, играчите носят колани с флагчета (ленти) – целта на защитата е да издърпа флага от колана на противника, за да спре атаката.

Играта развива бързина, стратегия, отборна работа и концентрация. Подходяща е за момчета и момичета, а в последните години набира все по-голяма популярност в училищата по света – и вече и в България, благодарение на ентусиасти като екипа на СУ "Черноризец Храбър“.

Възпитаници на пловдивското училище вече са шампиони в няколко възрастови групи, като имат и купища персонални награди.
