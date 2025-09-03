© "Марица“ отстрани "Спартак“ от турнира за Купата на БФС при децата, набор 2012. Момчетата на Красимир Иванов победиха противника си с 0:2 и така продължават напред в надпреварата. Срещата се игра във вторник на базата на спартаклии.



"Жълто-сините“ постигнаха заслужен успех след добрата си игра. Филип Харизанов и Мариян Пашов отбелязаха головете за маричани.



В следващия си мач "Марица“ ще срещне победителя от двубоя ФА Пловдив – Ботев 2002, като този път тимът ще бъде домакин. Двубоят ще се играе на 10 септември.



Първи кръг



A почива: Локомотив



B ФА Пловдив – Ботев 2002, на 3.09., 10 ч в с.Катуница



C Спартак – Марица 0:2



D Шипка старс – Ботев 0:4



Втори кръг, 10 септември 2025



I. Локомотив – Ботев



II. Победител от B – Марица



Трети кръг, 17 септември 2025



Загубил от I – Загубил от II



Победителите във втория кръг се класират направо за националния етап. Победителят в третия кръг продължава да играе квалификации с представители на останалите области в зоната.