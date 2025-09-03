ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (5) | Вчера (18)
Марица отстрани Спартак от турнира за Купата на БФС
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:09Коментари (0)278
©
"Марица“ отстрани "Спартак“ от турнира за Купата на БФС при децата, набор 2012. Момчетата на Красимир Иванов победиха противника си с 0:2 и така продължават напред в надпреварата. Срещата се игра във вторник на базата на спартаклии.

"Жълто-сините“ постигнаха заслужен успех след добрата си игра. Филип Харизанов и Мариян Пашов отбелязаха головете за маричани.

В следващия си мач "Марица“ ще срещне победителя от двубоя ФА Пловдив – Ботев 2002, като този път тимът ще бъде домакин. Двубоят ще се играе на 10 септември.

Първи кръг

A почива: Локомотив

B ФА Пловдив – Ботев 2002, на 3.09., 10 ч в с.Катуница

C Спартак – Марица 0:2

D Шипка старс – Ботев 0:4

Втори кръг, 10 септември 2025

I. Локомотив – Ботев

II. Победител от B – Марица

Трети кръг, 17 септември 2025

Загубил от I – Загубил от II

Победителите във втория кръг се класират направо за националния етап. Победителят в третия кръг продължава да играе квалификации с представители на останалите области в зоната.
Още по темата: общо новини по темата: 422
08.08.2025
06.08.2025
06.08.2025
05.08.2025
14.07.2025
24.06.2025
предишна страница [ 1/71 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Бразилски нападател тренира с Ботев, обявяват трансфера до часове
 Чистка! Ники Митов развъртя метлата и изгони трима бивши футболисти на Локо и Ботев
 Ентусиазмът в "жълто-черен" Пловдив вече е охладен
 Петър Андреев и Никола Илиев готови за мачовете с Гибралтар и Азербайджан
 Локомотив Пловдив привлече втори баскетболист от Северна Америка
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: