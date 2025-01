ФК Пловдив 2015: Сбиването не е станало заради футболни пристрастия, а заради момиче

© Футболен клуб Пловдив - 2015 излезе с позиция по темата за побой над привърженик на Локомотив Пловдив, която бе разпространена от групата на "черно-бели" запалянковци The Magic of Plovdiv.



Както вече информирахме читателите си, от The Magic of Plovdiv поискаха "отнемане на лиценза на ФА "Пловдив" и "отнемане на спортните права на футболиста Илия Антонов и недопускането му повече до юношеския национален отбор".



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса отговора на ФК Пловдив 2015:



Позиция на Футболен Клуб Пловдив-2015 относно публикацията на група фенове от The Magic of Plovdiv



От няколко месеца насам, въпросната фракция неколкократно публикува на страницата си неверни внушения УРОНВАЩИ името на нашата Академия.



След днешната публикация чашата на търпението ни преля.



За да бъдем, безкрайно коректни, ще обясним цялата ситуация, за да спрем внушенията на въпросните индивиди.



В понеделник 27.01.2025



наистина има инцидент с дете от Нашата школа в района на СУ "Паисий Хилендарски",която ни беше съобщена от лицето #Радко Врагов, родител на пострадалото дете, (член на същата групировка, написала този пасквил). Искаме да УТОЧНИМ,че сбиването не е станало заради футболни пристрастия, а заради момиче. Също така трябва да знаете,че пострадалото дете е тренирало в нашата Академия,както и децата на много фенове на Локомотив Пловдив.



Футболен Клуб Пловдив-2015 е създал и изградил бази със собствени средства освен за децата от Академията ,така и за още близо 2000 деца ,учещи в училищата,където са съсредоточени базите ни.



Кои са "The Magic of Plovdiv"? Нека да застанат с имената и с лицата, за да можем да разрешим въпроса, както те го описват цивилизовано, тоест по съдебен ред чрез иск за разпространяване на недоказани и непроверени твърдения, за уронване на престижа и не на последно място на насаждане на омраза! Защо и уважавани медии, като "Марица", "Plovdiv24" дават гласност на непроверена информация макар и под защитата на "публикуваме без редакторска намеса"? И не на последно място. Треньори във Футболен Клуб Пловдив-2015 са доказани имена като Георги Недевски и Петър Пашев. Юноши на Локомотив Пловдив. Дали насаждаме ОМРАЗА момчета?



Бъдете здрави !!!!!