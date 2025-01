Фенове на Локо поискаха отнемане лиценза на клуба на Лилчо Арсов и спиране правата на юношески национал

© Привържениците на Локомотив Пловдив, обединени в групата "The Magic of Plovdiv", излязоха с отворено писмо до широката общественост. Повод за реакцията на "черно-белите" запалянковци е грозен инцидент с участието на футболист от ръководената от Лилчо Арсов Футболна академия "Пловдив".



От фенската организация поискаха "отнемане на лиценза на ФА "Пловдив" и "отнемане на спортните права на футболиста Илия Антонов и недопускането му повече до юношеския национален отбор".



Plovdiv24.bg публикува позицията на "The Magic of Plovdiv" без редакторска намеса:



ОТВОРЕНО ПИСМО ДО ШИРОКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ



Преди няколко месеца Ви запознахме със ситуацията около школата на Лилчо Арсов - ФА "Пловдив", като подробно разказахме за продължаващото насаждане на омраза спрямо феновете на Локомотив Пловдив и не само. За съжаление, тези деструктивни действия ескалираха до ужасяващ инцидент, при който един от водещите футболисти на школата - Илия Антонов, заедно с още четирима души, нападна и преби фен на Локомотив пред училище СУ "Паисий Хилендарски".



Този инцидент не е просто случайност, а закономерен резултат от липсата на реакция от страна на съответните институции. Въпреки множеството сигнали и предупреждения, не бяха предприети никакви конкретни действия, които да предотвратят подобна ситуация, при която група младежи атакуват свой връстник.



Живеем в 21-ви век и настояваме за цивилизовано решаване на проблема. Силно вярваме, че институциите ще си свършат работата и ще приложат закона с необходимата строгост. В противен случай най-лесният и естествен изход би бил призив към ответни действия, включително разкриване на графика на школата на Лилчо Арсов и местата, където той провежда тренировки. За щастие, ние избираме пътя на реда и законността и категорично заявяваме, че не призоваваме към агресия – нито спрямо самия Антонов (който между другото е национал на България), нито спрямо школата като цяло.



Въпреки това, за да се избегнат бъдещи подобни прояви, настояваме за следните мерки:



- Отнемане на лиценза на ФА "Пловдив" – защото е очевидно, че насаждането на омраза не е спряло след предишния случай и вече доведе до реални последици.



- Отнемане на спортните права на Илия Антонов и недопускането му повече до националния отбор, тъй като поведението му е несъвместимо с моралните и етични стандарти на спорта.



- Налагане на най-строго наказание в съответствие със закона – изпълнителната власт трябва да предприеме адекватни мерки спрямо извършителите, след като вече са направили пълни самопризнания пред компетентните органи, за да се предотвратят бъдещи подобни инциденти.



Познавайки черно-бялата общност, сме напълно наясно, че ако дори едно от тези искания не бъде изпълнено, това ще остави трайно усещане за безнаказаност. Хипотетичните последствия от подобна пасивност са повече от ясни за всеки, който познава футболната действителност в България, включително и Лилчо Арсов е добре запознат, защото преди години не рядко присъстваше на трибуните на Лаута.



Към родителите на Илия Антонов: добре разбираме, че вероятно не сте вярвали, че синът Ви е способен на такова деяние, и че изпитвате силни притеснения относно последствията. Въпреки това, насилието трябва да бъде осъдено, а справедливостта – да възтържествува. Още веднъж призоваваме към въздържане от ответна агресия и настояваме компетентните органи да вземат необходимите мерки в най-кратки срокове, за да възстановят справедливостта и реда.



Вярваме, че отговорността трябва да бъде поета и уроците – научени.