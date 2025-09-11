ИЗПРАТИ НОВИНА
Димитър Илиев награди шампиони и призьори в детски турнир в Пловдив
Автор: Стойчо Генов 11:21Коментари (0)92
©
виж галерията
Малките таланти на Лидер (Ягодово) спечелиха детския турнир за Купата на Асоциацията на българските футболисти (АБФ), който се проведе на стадион "Пловдив“ в града под тепетата. Надпреварата бе част от Националната програма "Децата и футболът“ и се организира от АБФ, с подкрепата на БФС и Община Пловдив.

В турнира участваха 8 отбора от Пловдив и региона, съставени от момчета, родени след 1 януари 2017 година.

Във финала момчетата на Лидер (Ягодово), водени от треньора Васил Кръстев, победиха Пълдин (Пловдив) с 4:1. Купата на АБФ шампионите получиха от капитана и легенда на Локомотив Пловдив Димитър Илиев, който е и вицепрезидент на Асоциацията на българските футболисти.

В награждаването на призьорите се включиха още генералният секретар на АБФ Георги Бойчев, легендата на пловдивския футбол Владимир Фатов и управителят на стадион "Пловдив“ Иван Димов.

На трето място в турнира завърши отборът на Шипка старс (Асеновград), който разгроми в малкия финал Велд (Пловдив) с 12:4.

Петата позиция в крайното класиране зае Гигант (Съединение) след успех с 4:2 над Брестник.

На седмо място завърши отборът на Юнайтед (Пловдив) след победа над Марица (Пловдив) с 3:0.

Бяха раздадени следните индивидуални награди:

Най-добър вратар: Мартин Касабов (Лидер)

Най-добър защитник: Теодор Коцев (Гигант)

Най-добър полузащитник: Даниел Лозев (Велд)

Най-добър нападател: Виктор Аргилашки (Гигант)

Голмайстор: Роман Перендишли (Брестник)

Най-техничен състезател: Емин Берк (Шипка старс)

Най-полезен състезател: Енес Мустафов (Шипка старс)

Най-добър състезател на турнира: Кристиан Каракаш (Велд)

Най-добър треньор: Васил Кръстев (Лидер)

Награда за принос към турнира: Владимир Фатов – легенда на Марица (Пловдив) и Локомотив (Пловдив)
