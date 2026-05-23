Ръководството на Локомотив Пловдив направи много важно изявление за всички привърженици, които ще идват на "Лаута" за предстоящото дерби срещу Ботев. Рекордното 5-о издание на Битката за Пловдив в рамките на един и същи сезон ще е в понеделник (25 май) от 17,45 часа на стадион "Локомотив".

Желаем да уточним, че в деня на срещата няма да бъдат допускани коли на територията на комплекса заради продължаващите строителни дейности, заявиха от ПФК Локомотив.

Както Plovdiv24.bg вече информира читателите си, в момента се изгражда нов вход към комплекса, който ще е на улица "Проф. Цветан Лазаров" и съответно нов път, който ще минава покрай помощния терен, с разклонения до входовете на трибуните "Спортклуб" и "Бесика".

В същото време от клуба припомниха, че продължава продажбата на билети за дербито. Пропуските са налични онлайн тук, както и в бензиностанции OMV, магазини Технополис, магазини Office1Superstore и касата пред сградата на Община Пловдив.

Работно време на касите на “Лаута"

23.05 – от 11:00 часа до 19:00 часа

24.05 – от 11:00 часа до 19:00 часа

25.05 – от 10:00 часа до края на първото полувреме.