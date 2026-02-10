Трибуна Бесика: Убийство на най-великата игра! Целенасочено унищожаване на празника на Пловдив

© Феновете на Локомотив Пловдив от групата "Трибуна Бесика" излязоха с гневна позиция в официалната си страница във Фейсбук. Реакцията на "черно-бялата" агитка е свързана със скандалната промяна на началния час на градското дерби с Ботев.



Както вече информирахме читателите си, четвъртфиналният двубой от турнира за Купата на страната бе пренасрочен за 12 февруари от 15,30 часа.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на "Трибуна Бесика":



Убийството на най-великата игра.



Дълги години търпим подигравки, некадърност и системно унищожаване на любимата ни игра. Футболът в България не просто е изоставен - той е оставен да умира бавно и показно. Но този път решенията на хората, които уж трябва да мислят за бъдещето му, преминаха всякакви граници и шокираха дори най-големите песимисти.



Три дни преди един от най-големите мачове в страната - дерби, празник, събитие за цял град - часът на срещата беше променен. И то не просто променен, а преместен в 15:30 в работен ден. Час, в който огромната част от хората в България са на работа, не по кафенетата, както взимащите решения, а на работните си места, от които зависи прехраната им.



Недоумяваме как в последния възможен момент, без капка уважение към феновете, без мисъл за организацията на хиляди хора, които си пускат отпуски, разменят смени и правят компромиси, някой решава, че този час е "по-подходящ“. Подходящ за кого?



Разбираме, че органите на реда и контролните институции не работят по стандартен график, все пак са свикнали да броят пиенето на кафе за работа. Очевидно е, че за тях 15:30 не е проблем. Но за нормалните хора това е работно време. Факт, който явно е напълно непознат за контролните органи.



Това не е случайност. Това е целенасочено унищожаване на празника на Пловдив. Поредното доказателство, че фенът не значи нищо, традицията не значи нищо, а футболът е последен приоритет.



Футболът е за хората. А когато умишлено ги гоните от стадионите, не се учудвайте, че гневът се връща върху вас.