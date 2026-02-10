ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Трибуна Бесика: Убийство на най-великата игра! Целенасочено унищожаване на празника на Пловдив
Автор: Стойчо Генов 08:35Коментари (0)265
©
Феновете на Локомотив Пловдив от групата "Трибуна Бесика" излязоха с гневна позиция в официалната си страница във Фейсбук. Реакцията на "черно-бялата" агитка е свързана със скандалната промяна на началния час на градското дерби с Ботев.

Както вече информирахме читателите си, четвъртфиналният двубой от турнира за Купата на страната бе пренасрочен за 12 февруари от 15,30 часа.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на "Трибуна Бесика":

Убийството на най-великата игра.

Дълги години търпим подигравки, некадърност и системно унищожаване на любимата ни игра. Футболът в България не просто е изоставен - той е оставен да умира бавно и показно. Но този път решенията на хората, които уж трябва да мислят за бъдещето му, преминаха всякакви граници и шокираха дори най-големите песимисти.

Три дни преди един от най-големите мачове в страната - дерби, празник, събитие за цял град - часът на срещата беше променен. И то не просто променен, а преместен в 15:30 в работен ден. Час, в който огромната част от хората в България са на работа, не по кафенетата, както взимащите решения, а на работните си места, от които зависи прехраната им.

Недоумяваме как в последния възможен момент, без капка уважение към феновете, без мисъл за организацията на хиляди хора, които си пускат отпуски, разменят смени и правят компромиси, някой решава, че този час е "по-подходящ“. Подходящ за кого?

Разбираме, че органите на реда и контролните институции не работят по стандартен график, все пак са свикнали да броят пиенето на кафе за работа. Очевидно е, че за тях 15:30 не е проблем. Но за нормалните хора това е работно време. Факт, който явно е напълно непознат за контролните органи.

Това не е случайност. Това е целенасочено унищожаване на празника на Пловдив. Поредното доказателство, че фенът не значи нищо, традицията не значи нищо, а футболът е последен приоритет.

Футболът е за хората. А когато умишлено ги гоните от стадионите, не се учудвайте, че гневът се връща върху вас.
Още по темата: общо новини по темата: 114
10.02.2026
09.02.2026
09.02.2026
09.02.2026
09.02.2026
09.02.2026
предишна страница [ 1/19 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Локо представи заместник на Переа! Първи думи на нидерландеца, играл за последно в Германия
 Пореден удар за Локомотив - още един титуляр пропуска дербито! Глобиха Ботев
 Изненадваща промяна! Дербито на Пловдив ще се играе в работно време
 Локомотив помоли феновете да не паркират вътре в комплекса в деня на дербито
 Втора декларация в рамките на 11 часа! ПФК Ботев: Четвъртият съдия отказва да консумира банани, защото са жълти
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: