Спортните новини: Днес (11) | Вчера (18)
Очакваше се! Близо 10 000 евро глоба за Локо и Ботев
Автор: Стойчо Генов 16:46Коментари (0)894
© Plovdiv24.bg
Както се очакваше, Дисциплинарната комисия към БФС наложи днес солени глоби на Локомотив и Ботев заради поведението на феновете по време на пловдивското дерби от турнира за Купата на България.

Общата санкция за докакините е 3732,43 евро, а сумата, която ПФК Ботев трябва да плати, е 5777,60 евро.

Ето какво гласи решението на ДК:

За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

За хвърлени предмети, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 2 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва  ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

За възпламеняване на бомбички на терена, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Г от ДП /2025/2026/ – ДК наказва  ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1533.88 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро

За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

За възпламеняване на повече от 5 бомбички, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. И от ДП /2025/2026/ – ДК наказва  ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 2556.46 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

За обиди на длъжностни лица на футболната среща от Тодор Благов – пресаташе на ПФК "Ботев" гр. Пловдив на основание чл.36, ал.1, т.1, б. А, предложение 2 от ДП /2025-2026/, ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 2045.17 евро.

ДК задължава ПФК "Ботев" гр. Пловдив да възстанови щетите на стадион "Локомотив" гр. Пловдив съгласно чл.38, ал.1 от ДП /2025/2026/.
общо новини по темата: 153
13.02.2026
13.02.2026
13.02.2026
13.02.2026
13.02.2026
13.02.2026
