Тимонов: Очаквам повече от Неделев! В защита Локо е един от най-добрите отбори

Тодор Тимонов е бивш футболист, както на Ботев, така и на Локомотив Пловдив. Следователно "Принца на Пловдив" е перфектният събеседник за чакащия се с огромен интерес четвъртфинал за Купата на България между двата най-големи клуба в града под тепетата.



В навечерието на сблъсъка напрежението е огромно, а то се повиши и след като ръководителите на двата тима не спират с престрелките помежду си.



Четвъртфиналният двубой за Купата на България е в четвъртък от 18,00 часа на стадиона в "Лаута".



"Реално погледнато, това е най-интересният мач от всички, с оглед заряда, който носи. Поведението на президентите на клубовете също допринася за засилване на емоциите, а и все пак си е дерби на Пловдив. Знаете, че витае сериозно напрежение още от мача през есента, който беше прекратен", започна коментара си пред "Мач Телеграф" Тодор Тимонов.



"Не се наемам да кажа, кой от двата отбора е в по-добра форма. Ботев направи доста солидна селекция, гледах ги с Берое, има футболисти, които ми харесаха и вярвам, че има с какво да помогнат и да вдигнат класата на отбора. Очаквам повече от Тодор Неделев, иска ми се да се нагърби повече, да покаже, че има лидерски качества, в които аз не се съмнявам. Виждате, че когато шутира към вратата веднага създава опасна ситуация. Той знае отлично, че очакванията към него са високи и се разчита да повежда отбора в мачовете", допълни Лимона.



Колкото до Локомотив, не ги гледах със Славия, но видях, че са победили. Много правилно играе този отбор, с такова впечатление оставам и след есента. В защита са един от най-добрите отбори, а в атака това, което създават го реализират. Тези играчи си знаят нивото и това им помага. Те са във възход за мен, това, че нямат звезди в отбора им носи дивиденти. Прави ми впечатление и бързия преход на отбора, което очевидно се тренира при Косич, за когото оценката ми е отлична", завърши бившият халф.